«Гран-при Канады» в нынешнем сезоне будет отменен
16:34
Организаторы «Гран-при Канады» в ближайшее время объявят об отмене гонки в сезоне-2021, сообщает CBC.
Причиной отмены «Гран-при», как и в прошлом году, стали последствия пандемии коронавируса и связанные с ней риски для здоровья участников мероприятия.
С большой долей вероятности руководство «Ф-1» заполнит образовавшийся пробел в календаре другой гонкой, в числе фаворитов на проведение «Гран-при» называют Стамбул или одна из немецких трасс.
Несмотря на отмену двух «Гран-при Канады» подряд, контракт на проведение гонки в Монреале продлен до 2031 года включительно.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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