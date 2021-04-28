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«Гран-при Канады» в нынешнем сезоне будет отменен

16:34
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Организаторы «Гран-при Канады» в ближайшее время объявят об отмене гонки в сезоне-2021, сообщает CBC.

Причиной отмены «Гран-при», как и в прошлом году, стали последствия пандемии коронавируса и связанные с ней риски для здоровья участников мероприятия.

С большой долей вероятности руководство «Ф-1» заполнит образовавшийся пробел в календаре другой гонкой, в числе фаворитов на проведение «Гран-при» называют Стамбул или одна из немецких трасс.

Несмотря на отмену двух «Гран-при Канады» подряд, контракт на проведение гонки в Монреале продлен до 2031 года включительно.

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