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Норрис показал лучший результат в третьей тренировке «Гран-при Канады»

Алина Савинова
Болид Ландо Норриса.
Фото AFP

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал лучшим в третьей практике «Гран-при Канады» с временем 1 минута 11,799 секунды.

Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который разбил болид во время первой тренировки (+0,078). Третье место у Джорджа Расселла из «Мерседес» (+0,151).

Следом расположились Льюис Хэмилтон («Феррари»; +0,251), Макс Ферстаппен («Ред Булл»; +0,273) и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»; +0,448). Лидер общего зачета Оскар Пиастри из «Макларен» стал восьмым (+0,720).

Позднее в субботу состоится квалификация «Гран-при Канады». Начало — в 23.00 по московскому времени.

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Формула-1
Макларен
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Шарль Леклер
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