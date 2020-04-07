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«Гран-при Канады» перенесли из-за коронавируса

21:36
&quot;Гран-при Канады&quot;. Фото "Формула-1".
&quot;Гран-при Канады&quot;. Фото "Формула-1".
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«Формула-1» объявила о переносе «Гран-при Канады». Причина — пандемия коронавируса. Соревнования должны были пройти с 12 по 14 июня в Монреале. Информация о новой дате гонки будет сообщена дополнительно.

Организаторы также сообщают, что все ранее приобретенные билеты будут действительны и на новую дату проведения «Гран-при». Таким образом, семь «Гран-при» текущего сезона были перенесены и еще два — отменены.

По последним данным, в мире зарегистрировано 1 410 510 случаев заражения. Умерших — 81 012, 300 739 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на вечер 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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