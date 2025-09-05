Норрис показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Италии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место по итогам второй практики «Гран-при Италии».

Время лучшего круга 25-летнего британца составило 1 минуту 19,878 секунды. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,083 секунды), третий — пилот «Уильямс» Карлос Сайнс (+0,096).

Лидер чемпионата и партнер Норриса по команде Оскар Пиастри стал четвертым (+0,181). У Льюиса Хэмилтона из «Феррари», который выиграл первую практику, пятое время (+0,192), а у четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» — шестое (+0,199).

«Гран-при Италии» проходит с 5 по 7 сентября на трассе в Монце.