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Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Гран-при Италии»

Алина Савинова

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Италии».

Результат семикратного чемпиона мира — 1 минута 20,117 секунды. Вторым стал партнер Хэмилтона по команде Шарль Леклер (+0,169 секунды), третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс» (+0,533).

В топ-6 также вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл»; +0,575); Андреа Кими Антонелли («Мерседес»; +0,823) и Ландо Норрис («Макларен»; +0,904). Лидера чемпионата Оскара Пиастри за рулем «Макларен» заменил Алекс Данн, который показал 16-е время.

«Гран-при Италии» проходит с 5 по 7 сентября. Хэмилтон потеряет пять позиций на старте гонки в Монце из-за игнорирования желтых флагов во время «Гран-при Нидерландов».

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Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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