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7 сентября 2025, 17:20

Ферстаппен выиграл «Гран-при Италии», Норрис — второй, Пиастри — третий

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото Getty Images

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа «Формулы-1» сезона-2025 в Италии. Четырехкратный чемпион мира стартовал с поул-позиции.

Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис с отставанием в 19,207 секунды. Тройку замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри (+21,351). После пит-стопа незадолго до финиша, на котором Норрис потерял много времени, британец проигрывал Пиастри две секунды, однако «Макларен» приказал произвести размен позициями.

В топ-6 также вошли Шарль Леклер («Феррари»; +25,624), Джордж Расселл («Мерседес»; +32,881) и Льюис Хэмилтон («Феррари»; +37,449).

Пиастри продолжает лидировать в общем зачете пилотов с 324 очками. У Норриса 293 балла и вторая позиция. Ферстаппен (230) располагается на третьей строчке.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Азербайджане с 19 по 21 сентября.

Чемпионат мира

16-й этап

«Гран-при Италии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:13.24,325
2. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 19,207
3. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 21,351
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,624
5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,881
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 37,449
7. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 50,537
8. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 58,484
9. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 59,762
10. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 1.03,891
11. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1.04,469
12. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1.19,288
13. Юки Цунода (Япония, Racing Bulls) — 1.20,701
14. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Red Bull) — 1.22,351
15. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1 круг
16. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг
17. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1 круг
18. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

Не финишировали: Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin), Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber)

Личный зачет: 1. Оскар Пиастри — 324. 2. Ландо Норрис — 293. 3. Макс Ферстаппен — 230. 4. Джордж Расселл — 194. 5. Шарль Леклер — 163. 6. Льюис Хэмилтон — 117. 7. Александр Албон — 70. 8. Андреа Кими Антонелли — 66. 9. Исак Хаджар — 38. 10. Нико Хюлькенберг — 37. 11. Ленс Стролл — 32. 12. Фернандо Алонсо — 30. 13. Эстебан Окон — 28. 14. Пьер Гасли — 20. 15. Лиам Лоусон — 20. 16. Габриэль Бортолето — 18. 17. Карлос Сайнс — 16. 18. Оливер Берман — 16. 19. Юки Цунода — 12. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 617. 2. Ferrari — 280. 3. Mercedes — 260. 4. Red Bull — 239. 5. Williams — 86. 6. Aston Martin — 62. 7. Racing Bulls — 61. 8. Sauber — 55. 9. Haas — 44. 10. Alpine — 20

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