«Гран-при Италии» пройдет 6 сентября без зрителей

Мэр Монцы Дарио Аллеви сообщил, что «Гран-при Италии"-2020 состоится 6 сентября без зрителей, информирует Motorbox. Старт сезона «Формулы-1» был отложен из-за пандемии коронавируса.

Также он отметил, что «Формула-1» продлила контракт с автодромом в Монце до 2025 года.

Ожидается, что первые гонки сезона-2020 пройдут в Австрии в июле.