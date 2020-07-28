«Гран-при Испании» под угрозой отмены из-за новой вспышки коронавируса

Рост числа заражений коронавирусом в Испании ставит под угрозу проведение «Гран-при» «Формулы-1», сообщает ВВС.

По данным источника, «Формула-1» и FIA следят за ситуацией. Ранее власти страны разрешили проведение гонки без 14-дневного карантина для прибывших на соревнования. Однако в Испании зарегистрирована новая вспышка COVID-19, в том числе в Каталонии. С 21 июля в стране заразились 18 564 человека.

Указано, что если ситуация будет ухудшаться и дальше, организаторы не будут рисковать здоровьем гонщиков и отменят соревнования. «Гран-при Испании» должно пройти в Барселоне с 12 по 14 августа.