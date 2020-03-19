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Гран При Голландии, Испании и Монако перенесены из-за коронавируса

18:25
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Руководство «Формулы-1» перенесло проведение Гран-при Голландии, Испании и Монако из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте.

Эта новость последовала за отменой открытия сезона Гран-при Австралии и переносом Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама.

Ранее «Ф-1» перенесла перерыв на март — апрель. Причем продолжительность паузы составит три недели, а не две. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, из-за чего сезон не начался вовремя.

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