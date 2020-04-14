«Гран-при Франции» в лучшем случае пройдет без зрителей

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации объявил о продлении запрета на проведение массовых мероприятий как минимум до середины лета из-за пандемии коронавируса. Это значит, что шансов на проведение «Гран-при» в стране крайне мало. Гонка запланирована на 28 июня.

Этап во Франции вряд ли состоится в срок. Вероятно, его проведение без зрителей. Ранее сообщалось, что организаторы изучают такой вариант. Болельщикам вернут деньги за билеты.

Большинство соревнований отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 1 915 149 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 118 984 летальных исхода, выздоровели 441 232 человека.