Пиастри выиграл вторую практику «Гран-при Эмилии-Романьи», сессия прерывалась красными флагами

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри занял первое место во второй практике «Гран-при Эмилии-Романьи».

Лучший круг австралийца составил 1 минуту 15,293 секунды. Он провел на трассе 27 кругов.

Вторым стал партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (+0,025 секунды; 24 круга), третьим — Пьер Гасли из «Альпин» (+0,276; 29). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», показал пятое время (+0,442; 26).

Практика прерывалась красными флагами. В конце второй сессии свободных заездов пилот «РБ» Изак Аджар врезался в барьеры и застрял в гравийной ловушке.

Пиастри и Норрис также были лучшими по итогам первой тренировки «Гран-при Эмилии-Романьи».

Седьмой этап сезона-2025 «Формулы-1» проходит с 16 по 18 мая. Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.