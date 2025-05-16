Пиастри стал лучшим в первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучшее время в первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи».

Лучший круг австралийца составил 1 минуту 16,545 секунды. Второе время у партнера Пиастри по команде Ландо Норриса (+0,032 секунды). Третьим стал гонщик «Уильямс» Карлос Сайнс (+0,052).

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял седьмое место в первой тренировке (+0,360).

Седьмой этап сезона-2025 «Формулы-1» проходит с 16 по 18 мая. Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.