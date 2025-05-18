Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Норрис стал вторым, Пиастри — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку на «Гран-при Эмилии-Романьи», который стал седьмым этапом сезона-2025 в «Формуле-1».

Нидерландец одержал вторую победу в этом году. Второе место занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис, уступивший Ферстаппену 6,109 секунды. На третьей строчке — партнер Норриса по команде Оскар Пиастри (отставание +12,956 секунды).

Лидером личного зачета остается Оскар Пиастри, у которого 146 очков. Ландо Норрис (133) занимает вторую строчку, Макс Ферстаппен (124) идет третьим.

«Макларен» возглавляет таблицу Кубка конструкторов с 279 очками. «Мерседес» со 147 очками занимает вторую строчку, «Ред Булл» (131) идет на третьей позиции.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 23 по 25 мая в Монте-Карло.