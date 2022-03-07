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Сегодня, 21:53

«Гран-при Эмилии-Романьи» останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент

«Гран-при Эмилии-Романьи» останется одни из этапов «Формулы-1» как минимум до 2025 года, сообщает пресс-служба гоночной серии.

Этот этап впервые вошел в календарь чемпионата мира в 2020 году. Дебютный «Гран-при» под этим названием прошел на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле в 2020 году.

Первая гонка в Имоле прошла в 1980 году — тогда она называлась «Гран-при Италии». С 1981 года этап получил название «Гран-при Сан-Марино» и проводился до 2006 года.

«Формула-1» покинула Имолу после гонки 2006 года — на автодроме затеяли серьезную реконструкцию под присмотром архитектурного бюро Германа Тильке.

Формула-1
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