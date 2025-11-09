Формула-1
9 ноября, 13:50

На Гран-при Бразилии зафиксирована самая плотная квалификация в истории «Формулы-1»

Анастасия Пилипенко

В квалификации Гран-при Бразилии установлен рекорд — все 10 пилотов уложились в 0,528 секунды в третьем сегменте, сообщил официальный аккаунт «Формулы-1» в социальной сети.

Это самый близкий результат в истории «Формулы-1».

Первым стал Ландо Норрис из «Макларена», показав время 1:09.511. Второе место досталось Кими Антонелли из «Мерседеса», уступившему всего 0.174 секунды. Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер из «Феррари» с отставанием 0.294.

Гран-при Бразилии пройдет в 9 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Норрис завоевал поул на Гран-при Бразилии, Ферстаппен выбыл после первого сегмента квалификации

Ферстаппену установили новый двигатель, пилот стартует с пит-лейн на Гран-при Бразилии

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

