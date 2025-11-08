Формула-1
8 ноября, 18:01

Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии, Пиастри сошел после аварии

Алина Савинова
Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем спринта на 21-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Бразилии.

Вторым финишировал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, третьим стал его партнер по команде Джордж Расселл.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», занял четвертое место. Следом за ним расположились Шарль Леклер («Феррари») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Спринт прерывался красными флагами. Пилот «Макларен» Оскар Пиастри сошел с дистанции после аварии — он заехал на влажный поребрик и влетел в барьеры. Сразу после этого инцидента в аварии попали Франко Колапинто из «Альпин» и Нико Хюлькенберг из «Заубера», однако немец смог продолжить гонку.

  • емен

    а за этот спринт очки дают, я что то не врубаюсь ?

    10.11.2025

  • Blind.Piew

    - Расселл проиграл квалификацию и спринт Антонелли. - Отличные квалификация и спринт у Алонсо: он их выиграл во втором дивизионе. - Хороший спринт у Гасли: выиграл 2 позиции на старте, ещё две позиции выгадал из-за аварий и обогнал Стролла за место в очках. - Пиастри опять ошибся на влажной трассе, как было с ним и в Австралии. - Лучший старт был у Хэмилтона (+3 позиции), Гасли и Колапинто (по +2); худший старт - у Хаджара (-4), Бермана (-3) и Стролла (-2). - Больше всего позиций выиграли Окон (+7), Цунода и Сайнс (по +6) и Гасли (+5), а в первой десятке - Хэмилтон (+4) и Леклер (+3); больше всего проиграли - Хюлькенберг и Албон (по -5), а в первой десятке - Стролл (-2). - Я насчитал 7 обгонов; ни у кого не было больше одного обгона.

    09.11.2025

  • Колобок Колобков

    Ты так радостно брызгал слюньками после победы своей любимицы, что всё напутал...Принцесса- это Джорджи, а Ланда- просто девчуля... Плохо подготовился, какой же ты фанат ??? А что касается сала, то Маки уже давно Оскару смазали всё, что можно...Парень просто поплыл, это очевидно. На его карьере стоит мощный такой крест... Так что фанаты английской деочки можете радоваться, тут против фактов не попрешь.

    08.11.2025

  • Millwall82

    классическая Brazil. Скользко, только-только прошел ураган и ливень. На квалу шанс 50 на 50. Мало обгонов, спринт. В гонке будет поинтернеснее, но правда дождя не будет. По темпу Макларены должны побеждать.

    08.11.2025

  • freak

    Это Макларен специально салом смазал шины Оскара?! Колобок объясни плиз! Ведь Принцесса не могла просто взять и выиграть спринт, если бы команда не сливала Оскара?! Так ведь? Очень много вопросов, мерзкое чувство после такой победы…

    08.11.2025

  • hottie

    Такой себе спринт. Пара-тройка разменов в начале и в конце уже Леклер наконец-то дожал Алонсо. На этом все. Было бы интереснее если бы рестарт дали с решетки, а не с хода.

    08.11.2025

    Норрис завоевал поул на Гран-при Бразилии, Ферстаппен выбыл после первого сегмента квалификации

    Takayama

