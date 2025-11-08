Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии, Пиастри сошел после аварии

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем спринта на 21-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Бразилии.

Вторым финишировал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, третьим стал его партнер по команде Джордж Расселл.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», занял четвертое место. Следом за ним расположились Шарль Леклер («Феррари») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Спринт прерывался красными флагами. Пилот «Макларен» Оскар Пиастри сошел с дистанции после аварии — он заехал на влажный поребрик и влетел в барьеры. Сразу после этого инцидента в аварии попали Франко Колапинто из «Альпин» и Нико Хюлькенберг из «Заубера», однако немец смог продолжить гонку.