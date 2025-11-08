Формула-1
8 ноября, 22:07

Норрис завоевал поул на Гран-при Бразилии, Ферстаппен выбыл после первого сегмента квалификации

Алина Савинова
Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Бразилии.

В третьем сегменте британец установил время 1 минута 09,511 секунды. Норрис завоевал 15-й поул в карьере.

Вторым по итогам квалификации стал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли (+0,174), третьим — пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,294). Партнер Норриса по команде Оскар Пиастри показал четвертый результат (+0,375).

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не вышел из первого сегмента. Он будет стартовать в воскресной гонке с 16-й позиции.

Основная гонка состоится 9 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в
Формула-1
Макларен
Андреа Кими Антонелли
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
  • YuL

    Норисс-Пиастри-Рассел.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тройка: Расселл-Норрис-Кими. Завтра проверим.

    09.11.2025

  • YuL

    Надо признать, что концовку чемпионата Ландо проводит очень сильно. Пиастри психологически сдулся. Макс пока хорош только в РБ. Если перейдет в другую команду и сможет не на самовозке стать чемпионом, тогда будет красавчиком. Пока что он, как и Себастьян или Льюис - чемпион одной команды. Ему не хватает повторить путь Шумахера. Столько лет прошло, а все равно ни Льюис, ни Макс, никто не стал такой же легендой, как Михаэль.

    08.11.2025

  • AndreyV

    Даже обидно что Макс так самовыпилился. Оскар не потянул (не дали потянуть, тут хз). Ландо - чемпион. Ну так себе чемпион.

    08.11.2025

  • Millwall82

    ну не, 2 минуты оставалось, это невозможно физически. РБ завалил этот ГП.

    08.11.2025

  • hottie

    Макс возможно зря не поехал в боксы перед последней попыткой. Там правда времени было не очень много, чтобы в них постоять, но успеть можно было что-то подправить или свежий софт на крайняк взять. Цунода то уже привычно, что может рано сойти в квале, а вот Макс удивил. Норрис тоже мог бы удивить, если бы как-то запорол 2ю попытку в 3м сегменте, но выдал крутой круг. Он прямо накатывает на концовку сезона.

    08.11.2025

  • Millwall82

    не сомневаюсь что Леклер завалит гонку (шины), ну а подросток из Мерса слишком юн еще. Пиастри по сути терять уже нечего. Титул уплывает. Правда это Brazil. Там ливень может завтра, но на это 20% всего дают.

    08.11.2025

  • hottie

    Да что-то Пиастри подсдулся. Дубль под вопросом.

    08.11.2025

  • Millwall82

    Норрис прекрасный круг собрал, ну что, завтра дубль Макларенов?

    08.11.2025

    На Гран-при Бразилии зафиксирована самая плотная квалификация в истории «Формулы-1»

