Норрис завоевал поул на Гран-при Бразилии, Ферстаппен выбыл после первого сегмента квалификации

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Бразилии.

В третьем сегменте британец установил время 1 минута 09,511 секунды. Норрис завоевал 15-й поул в карьере.

Вторым по итогам квалификации стал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли (+0,174), третьим — пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,294). Партнер Норриса по команде Оскар Пиастри показал четвертый результат (+0,375).

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не вышел из первого сегмента. Он будет стартовать в воскресной гонке с 16-й позиции.

Основная гонка состоится 9 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.