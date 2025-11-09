Формула-1
9 ноября, 21:50

Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий, Пиастри — пятый

Алина Савинова
Ландо Норрис.
Фото Reuters
Ландо Норрис.
Фото Reuters
1/2

Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место на Гран-при Бразилии.

Вторым финишировал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли с отставанием в 10,388 секунды. Тройку замкнул четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+10,750), который стал 16-м в квалификации и стартовал с пит-лейн.

В топ-6 также вошли Джордж Расселл («Мерседес»; +15,267), Оскар Пиастри («Макларен»; +15,749) и Оливер Берман («Хаас»; +29,630). Пиастри по ходу гонки получил десятисекундный штраф.

Оба пилота «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли финишировать. Монегаск сошел с дистанции после аварии с Антонелли, а британец — из-за технических проблем с болидом, возникших после контакта с Карлосом Сайнсом из «Уильямс».

Норрис лидирует в личном зачете с 390 очками. Пиастри идет вторым (366), Ферстаппен (341) — третьим.

Бразилия
Чемпионат мира
21-й этап
«Гран-при Бразилии»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)
2. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — отставание 10,388
3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 10,750
4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 15,267
5. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 15,749
6. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 29,630
7. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 52,642
8. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 52,873
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 53,324
10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 53,914
11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 54,184
12. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 54,696
13. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 55,420
14. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 55,766
15. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 57,777
16. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 58,247
17. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1.09,176
18. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — не финишировал
19. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — не финишировал
20. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — не финишировал

Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • xoxол сдoх - день неплох

    С хуя ли Халку там штраф давать? Вообще разные ситуации. Оскар полез, не имея преимущества и переоценив шансы - за что и получил.

    10.11.2025

  • xoxол сдoх - день неплох

    О, ещё один кусок дебила, смотрящий квалу жопой.

    10.11.2025

  • xoxол сдoх - день неплох

    "Концепция под пилота" - .пиздец ты нубасина.

    10.11.2025

  • xoxол сдoх - день неплох

    Максу .похуй напарники. Вопрос в качестве машины. Перед сменой регламента куда-то бежать нет смысла, а потом он будет выбирать предложения.

    10.11.2025

  • морпех

    В Мексике 2024 вроде...Хотя нет,тогда он за выдавливание Норриса получил 20 сек....ну смысл похожий был...

    10.11.2025

  • Женек10

    а что не так ? ноет ноет, приезжает 3. также и в Мексике было. с середины чемпионата у него очень быстрый болид. я же не говорю что он дно. но где он был в первой половине чемпионата и как едет сейчас ? команда на одного работает, концепция болида изначально под него делается. конечно колобок это оспорит, скзает что просто все до единого напарники нулинии. только в млажец команде все нормально едут

    10.11.2025

  • Тытож

    Неизвестно куда скил тапка делся в квале, не смог самовозку реализовать, только когда команда настройки ему на гонку нашла что то получилось.

    10.11.2025

  • Тытож

    Тоже мне показал, когда в команде по сути 1 гонщик и весь бюджет идет ему на обновки, второй гонщик чисто из за необходимости чтоб был, в таких условиях любой хороший гонщик, не обязательно лучший сможет за титул бороться, я думаю по этой причине не спешит преходить в команду где будет равный статус с напарником.

    10.11.2025

  • Тытож

    Достаточно посмотреть концовку прошлого сезона, как выступил Пиастри, может тогда поймешьчто к чему

    10.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Ферстаппен стартовал (внимание!) с пит-лейна и приехал третьим. Это бред какой-то! Остальные что - таксисты?! Почему человек вас как стоячьих объезжает?! Мало того, он еще покурить выходить успевал! Чушь.

    10.11.2025

  • Олег Каноков

    Вот честно,моё мнение,сломался Пиастри,спасибо боссам Маков.Даже не буду винить его в сходе Леклера.Макс-лучший на сегодняшний день,следует это признать.А так,неплохая гонка,весьма богатая на обгоны.А Ландо почти чемпион...

    10.11.2025

  • Millwall82

    Тапку дали 10 секунд??? Ну-ка, ну-ка, когда?

    10.11.2025

  • морпех

    Ну ему либо надо было тормозить до конца,либо уж попробовать дойти до зеркал...Он сначала резко затормозил,затем зачем - то решил всё- таки бомбонуть...!0 сек. - справедливо...У того же Макса подобное было ,вроде,с Норрисом...

    10.11.2025

  • морпех

    Самовоз!))... - улыбнуло!..

    10.11.2025

  • морпех

    Ему либо не надо было оттормаживаться,чтобы уж доехать до ширины машины,либо уж наоборот до конца тормозить...

    10.11.2025

  • морпех

    Макс - лучший!Как не крути!Норрис,наверное,станет чемпионом...Но Макс - точно лучший!

    10.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Психология сложная штука.

    09.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Великолепная гонка от Макса, феноменально! Судьи сегодня были суровы, раздавали налево-направо 10-секундные штрафы, но вроде все по делу. Пиастри в очередной раз показал, что к титулу не готов. Перегорел после середины сезона.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вспомни, как Тапок чудил в своих первых сезонах против Ричьярдо (на итальянский манер - фамилия). А он всего лишь хотел стать первым пилотом в команде. Не буду с тобой спорить. Я лишь говорю, что налицо - стрессовая ситуация, а тем более, когда титул рядом... Это - проверка.

    09.11.2025

  • Millwall82

    на харде были потери до 3 секунд на круге (АМ как пример), такое себе. Почти на круг проиграть, а не 1 пит. Трасса холодная была после ливня, так что не вариант.

    09.11.2025

  • Millwall82

    но почти стал чемпионом. На следующий сезон наверстал. Этот уже 3 сезон в F1. Все же не совсем корректное сравнение.

    09.11.2025

  • емен

    там полно может быть причин , как зависящих от него так и сторонних

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, гонщик перспективный. Хэм в первом сезоне вообще на въезде на пит-лейн застрял.

    09.11.2025

  • емен

    А кто по твоему был лучшим последние лет 5 ? Я вот хоть не поклонник Макса, но считаю что именно он и сейчас и последние лет 5 лучший гонщик, и остальным чтобы сместить его нужно это доказывать и одного сезона для этого мало.

    09.11.2025

  • Millwall82

    Деморализация это называется, плюс под настройки почему-то не подстоился. Молодой еще, не Лауда пока. Тут радиопереговоры показательны, надо брать себя в руки, но это недостаток молодости. Когда станет зрелым и опытным (как Лауда или Прост) тогда и титулы будут. Топ-гонщик. В КК они уже навезли вечность. В 2 раза преимущество. Это большая пропасть, чем между вторым и последним местом (Альпин), а у тех ведь всего несколько очков.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Судьи на этом ГП жестили всем. 10 туда, 10 сюда. За любое столкновение. Я не учел возможность смены РБ мотора (ситуация после квалы на гонку была идеальная!), а так Норрис и два мерина были бы на подиуме. Весь уик-энд был об этом. Пиастри стал дёргаться в преддверии возможного титула. Про его машину говорить не стану - не знаю. Но то, что он дёргается - видно.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Бедняга... Хорошо, что чемпионат закончится через три ГП.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У него есть чемпионский опыт против дёрганных претендентов. Лучший гонщик чемпионом в этом году не станет. Умеющий рулить не имеет чемпионского болида. Это, кстати, применимо к Алонсо и Хэму.

    09.11.2025

  • Millwall82

    Норрис идеально провел Гран-При, собрал лучший клуб и тотальное доминирование над всеми. Пиастри повторил "подвиг" Халка в спринте в США, правда я не помню что бы у немца был штраф. А 2 Мака сошли. Хотя гоночный конечно инцидент, в молодого итальянца он не поворачивал, 3 в ряд. Обернулось сходом Леклера.

    09.11.2025

  • Женек10

    Самовоз и фарт у тапка. Наныл все таки. Ах нет, это же дикий скилл по прямой обходить соперников

    09.11.2025

  • YuL

    опять у тебя диарея форумная (((

    09.11.2025

  • Скиталец

    Эх, не хватит трех этапов Максу достать Ландочку. Было бы эпично!)

    09.11.2025

  • Жорж Вартанов

    Ну а красным надо в церковь, мечеть, храм, в синагогу, желательно всем

    09.11.2025

  • Жорж Вартанов

    Никогда Макса не считал топовым гонщиком, даже после 4 титула, в этом сезоне он показал что он лучший гонщик современности

    09.11.2025

  • hottie

    У Норриса безупречный этап вышел. Вся борьба только за его спиной. Такой себе штраф Пиастри в 10с, когда ему некуда было деваться. Макс мог бы и 2м прийти если б не было прокола в начале или хотя бы стартуй он на софте, а потом 2 медиума, а то жизни софта на Антонелли и не хватило, но все равно с новеньким мотором шикарный прорыв. Пиастри тоже или кругов не хватило, или шин Расселла пройти. Я только не вкурил почему все так от харда нос воротили? Он настолько плохой был, что никто даже не пробовал им добиться на последний отрезок кругов в 35-36 вместо двух пит-стопов с вариациями из софтов-медиумов?

    09.11.2025

  • Колобок Колобков

    английская девочка должна стать чемпионкой, больше ни о чём не думай...

    09.11.2025

  • YuL

    у тебя опять недержание... успокойся... прими галоперидол...

    09.11.2025

  • Жорж Вартанов

    Хоть убейте но никогда не поверю что Пиастри который в первой половине сезона не чувствовал Норриса вдруг разучился ездить, или Норрис вдруг научился ездить лучше.

    09.11.2025

  • Скиталец

    Макс, это что-то, с чем-то)) с питлейна, три пит стопа один из которых из-за прокола и он умудряется на подиум приехать. Ай да красавец! А может нужно было доехать на медиуме и тогда может и первым получилось бы?))

    09.11.2025

  • Колобок Колобков

    Всё же есть Мккс, лучший гонщик и есть все остальные.... Пусть девочка станет чемпионкой, ибо австралийское безяичное недоразумение окончательно слетело с катушек, - но лучший в сезоне всё равно Макс...:innocent:

    09.11.2025

  • Жорж Вартанов

    Норм, набрал пива, орешки, конину сушенную, семки, жену выгнал к теще, подготовился основательно, посмотрел буквально 10 минут и выключил. Фанат Феррари))

    09.11.2025

  • емен

    Оказывается Оскар мог быть вторым (гонку не смотрел) .

    09.11.2025

