Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий, Пиастри — пятый
Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место на Гран-при Бразилии.
Вторым финишировал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли с отставанием в 10,388 секунды. Тройку замкнул четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+10,750), который стал 16-м в квалификации и стартовал с пит-лейн.
В топ-6 также вошли Джордж Расселл («Мерседес»; +15,267), Оскар Пиастри («Макларен»; +15,749) и Оливер Берман («Хаас»; +29,630). Пиастри по ходу гонки получил десятисекундный штраф.
Оба пилота «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли финишировать. Монегаск сошел с дистанции после аварии с Антонелли, а британец — из-за технических проблем с болидом, возникших после контакта с Карлосом Сайнсом из «Уильямс».
Норрис лидирует в личном зачете с 390 очками. Пиастри идет вторым (366), Ферстаппен (341) — третьим.
Бразилия
Чемпионат мира
21-й этап
«Гран-при Бразилии»
1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)
2. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — отставание 10,388
3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 10,750
4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 15,267
5. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 15,749
6. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 29,630
7. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 52,642
8. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 52,873
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 53,324
10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 53,914
11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 54,184
12. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 54,696
13. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 55,420
14. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 55,766
15. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 57,777
16. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 58,247
17. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1.09,176
18. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — не финишировал
19. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — не финишировал
20. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — не финишировал