Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий, Пиастри — пятый

Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место на Гран-при Бразилии.

Вторым финишировал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли с отставанием в 10,388 секунды. Тройку замкнул четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+10,750), который стал 16-м в квалификации и стартовал с пит-лейн.

В топ-6 также вошли Джордж Расселл («Мерседес»; +15,267), Оскар Пиастри («Макларен»; +15,749) и Оливер Берман («Хаас»; +29,630). Пиастри по ходу гонки получил десятисекундный штраф.

Оба пилота «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли финишировать. Монегаск сошел с дистанции после аварии с Антонелли, а британец — из-за технических проблем с болидом, возникших после контакта с Карлосом Сайнсом из «Уильямс».

Норрис лидирует в личном зачете с 390 очками. Пиастри идет вторым (366), Ферстаппен (341) — третьим.

Бразилия

Чемпионат мира

21-й этап

«Гран-при Бразилии»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

2. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — отставание 10,388

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 10,750

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 15,267

5. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 15,749

6. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 29,630

7. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 52,642

8. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 52,873

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 53,324

10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 53,914

11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 54,184

12. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 54,696

13. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 55,420

14. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 55,766

15. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 57,777

16. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 58,247

17. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1.09,176

18. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — не финишировал

19. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — не финишировал

20. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — не финишировал