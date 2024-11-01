Пиастри выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии», Норрис — 2-й, Леклер — 3-й

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучший результат в спринт-квалификации на «Гран-при Бразилии». Его лучший круг — 1 минута 08,899 секунды.

Второе место занял напарник Пиастри Ландо Норрис (+0,029). Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (+0,254).

Спринт в Сан-Паулу пройдет в субботу, 2 ноября, в 17.00 по московскому времени.

Топ-10 спринт-квалификации «Гран-при Бразилии»:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1 минута 08,899 секунды

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,029

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,254

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,320

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,544

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,723

8. Лиам Лоусон («РБ») +1,042

9. Алекс Албон («Уильямс») +1,179

10. Оливер Бермэн («Хаас») нет времени