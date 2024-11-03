Ферстаппен стал победителем «Гран-при Бразилии», стартовав с 17-й позиции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Бразилии». Гонка проходила в дождевых условиях и один раз прерывалась красными флагами.

Ферстаппен стартовал с 17-й позиции. Он не побеждал с 23 июня, когда выиграл «Гран-при Испании».

Второе время в Сан-Паулу показал Эстебан Окон (+19,477) из «Альпин». Третьим стал напарник Окона Пьер Гасли (+22,532).

Пилот «Макларен» Ландо Норрис (+31,372), который стартовал с поул позиции, занял шестое место.

С сессии сошли Ланс Стролл («Астон Мартин»), Нико Хюлькенберг («Хаас»), Франко Колапинто («Уильямс»), разбивший болид, и Карлос Сайнс («Феррари»). В гонке из-за аварии в квалификации не смог принять участие Алекс Албон («Уильямс»).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе.

Гонка «Гран-при Бразилии»

Итоговое положение

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69 кругов

2. Эстебан Окон («Альпин») +19,477

3. Пьер Гасли («Альпин») +22,532

4. Джордж Расселл («Мерседес») +23,265

5. Шарль Леклер («Феррари») +30,177

6. Ландо Норрис («Макларен») +31,372

7. Юки Цунода («РБ») +42,056

8. Оскар Пиастри («Макларен») +44,943

9. Лиам Лоусон («РБ») +50,452

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50,753

11. Серхио Перес («Ред Булл») +51,531

12. Оливер Бермэн («Хаас») +57,085

13. Валттери Боттас («Заубер») +1.03,588

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.18,049

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1.19,649