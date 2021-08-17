«Гран-при Бразилии» пройдет при полных трибунах

«Гран-при Бразилии» в Сан-Паулу пройдет при полной заполняемости трибун, информирует сайт властей города. Как отмечается, это стало возможным благодаря успешной вакцинации в одноименном штате.

При этом этап в Сан-Паулу может пройти 12-14 ноября, а не 5-7 ноября, как запланировано. С соотвествующей просьбой организаторы обратились к руководству «Формулы-1».

При этом для входа на мероприятие зрители должны будут предъявить сертификат о вакцинации и результат теста, сданного не ранее чем за 48 часов до входа на трибуны.

Напомним, «Гран-при Бразилии» не состоялся в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Автодром «Интерлагос», где пройдут гонки, вмещает 60 тысяч зрителей.