«Гран-при Бразилии» останется в Сан-Паулу. Новый контракт подписан на пять лет, сообщает в Twitter журналист Крис Медланд.

Гонки будет вновь проходить на автодроме «Интерлагос». Однако теперь этап будет называться «Гран-при Сан-Паулу».

Ранее появлялась информация, что автодром в Рио-де-Жанейро предложил «Ф-1» более выгодные финансовые условия по сравнению с коллегами из Сан-Паулу — 65 млн долларов против 20 миллионов долларов.