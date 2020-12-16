«Гран-при Бразилии» останется в Сан-Паулу
16 декабря 2020, 22:54
«Гран-при Бразилии» останется в Сан-Паулу. Новый контракт подписан на пять лет, сообщает в Twitter журналист Крис Медланд.
Гонки будет вновь проходить на автодроме «Интерлагос». Однако теперь этап будет называться «Гран-при Сан-Паулу».
Ранее появлялась информация, что автодром в Рио-де-Жанейро предложил «Ф-1» более выгодные финансовые условия по сравнению с коллегами из Сан-Паулу — 65 млн долларов против 20 миллионов долларов.
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