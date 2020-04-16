«Гран-при Бельгии» может не состояться

Правительство Бельгии накануне объявило о продлении запрета массовых мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса. В связи с этим под вопросом находится проведение этапа «Формулы-1».

«Гран-при Бельгии» должен пройти c 28 по 30 августа. Если запрет не будет снят досрочно, то гонка может состояться только без зрителей.

Количество зараженных коронавирусом в Бельгии достигло 33 573 человек — это 11-й показатель в мире. Скончались из-за осложнений после инфекций 4440 заболевших (седьмой результат).