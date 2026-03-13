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Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии «Формулы-1» будут отменены в эти выходные

Анастасия Пилипенко

«Формула-1» готовится объявить об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Ожидается, что решение будет озвучено в ближайшие выходные во время Гран-при Китая, сообщает Crash.net.

Причиной стали военные действия в регионе Персидского залива, начавшиеся 28 февраля после американо-израильских ударов по Ирану.

ФИА и руководство «Формулы-1» вели мониторинг ситуации совместно с организаторами и местными властями, но было принято окончательное решение не проводить данные этапы из соображений безопасности.

Замены отмененным этапам не планируется — календарь чемпионата сократится с 24 до 22 гонок.

Этап в Бахрейне запланирован с 10 по 12 апреля, а в Саудовской Аравии с 17 по 19 апреля.

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