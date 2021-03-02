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«Гран-при Азербайджана» в 2021 году пройдет без зрителей

14:07

«Гран-при Азербайджана» «Формулы-1» в 2021 году пройдет без зрителей, сообщает Trend.

«Гран-при» пройдет 4-6 июня. В 2020 году этап «Формулы-1» в Баку был вовсе отменен из коронавируса, в связи с этим действующий до 2023 года контракт на проведение «Гран-при» был продлен на один год.

Новый сезон откроется этапом в Бахрейне 26-28 марта.

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