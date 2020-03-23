«Гран-при Азербайджана» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

«Гран-при Азербайджана» официально перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы этапа.

— Решение о переносе пятого по счету гоночного уикенда «Формулы-1» в Баку было принято после длительного диалога с руководством гоночной серии, Международной автомобильной федерацией (ФИА) и правительством Азербайджана, — говорится в заявлении организаторов. — Данное решение принято в связи с глобальным распространением коронавируса и основывается на рекомендациях экспертов, которые предоставлены соответствующими государственными органами. Мы все еще надеемся провести этап в 2020 году и продолжим тесно сотрудничать с «Формулой-1», ФИА и правительством Азербайджана. Новая дата проведения гонки будет объявлена позднее. Все купленные билеты будут считаться действительными без каких-либо ограничений.

More details on the postponement of the 2020 Azerbaijan Grand Prixhttps://t.co/X0KqdTifOL — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

«Гран-при Азербайджана» должен был пройти с 5 по 7 июня. Ранее были перенесены гонки в Бахрейне, Вьетнаме и Монако, также был отменен этап в Австралии. Таким образом, сезон-2020 в «Формуле-1» стартует не раньше 14 июня — на эту дату запланирована гонка в Монреале, которая также находится под угрозой из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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