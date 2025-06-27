Формула-1
27 июня, 19:39

Норрис показал лучшее время во второй практике «Гран-при Австрии»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место во второй тренировке «Гран-при Австрии».

Лучший круг 25-летнего британца составил 1 минуту 04,580 секунды. Он провел на трассе 34 круга. Вторым стал партнер Норриса по команде и лидер общего зачета пилотов Оскар Пиастри (+0,157; 34), третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,318; 24).

В первой практике лучший результат показал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл. Во второй тренировке у него шестая позиция.

Третья практика и квалификация состоятся в субботу. Основная гонка пройдет в воскресенье, старт — в 16.00 по мск.

