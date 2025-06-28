Норрис стал быстрейшим в третьей тренировке «Гран-при Австрии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал первый результат в третьей тренировке «Гран-при Австрии».

25-летний британец провел на трассе 20 кругов. Время его лучшего круга — 1 минута 04,324 секунды.

Вторую строчку в протоколе занял партнер Норриса по команде и лидер общего зачета пилотов Оскар Пиастри (+0,118 секунды; 19 кругов). Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,210; 28). Ровно в такой же последовательности пилоты расположились по итогам второй практики, прошедшей в пятницу.

Квалификация «Гран-при Австрии» состоится в субботу в 17.00 по московскому времени. Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00.