27 июня, 17:04

Расселл стал лучшим в первой практике «Гран-при Австрии»

Алина Савинова

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии». Его время — 1 минута 05,542 секунды.

Вторым стал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,065). Тройку замкнул гонщик «Макларен» и лидер общего зачета Оскар Пиастри (+0,155). Его партнера по команде Ландо Норриса заменил Алекс Данн, который показал четвертый результат (+0,224).

Вторая практика начнется в 18.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация состоятся в субботу. Основная гонка пройдет в воскресенье, старт — в 16.00 по мск.

