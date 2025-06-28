Норрис завоевал поул на «Гран-при Австрии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию «Гран-при Австрии».

Время лучшего круга 25-летнего британца составило 1 минуту 03,971 секунды.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,521). Третье место занял партнер Норриса по команде Оскар Пиастри (+0,583). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал седьмой результат (+0,958).

Сессия прерывалась красными флагами по ходу второго сегмента из-за возгорания сухой травы вдоль трассы.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 29 июня, и начнется в 16.00 по московскому времени.