Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

28 июня, 18:20

Норрис завоевал поул на «Гран-при Австрии»

Алина Савинова
Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию «Гран-при Австрии».

Время лучшего круга 25-летнего британца составило 1 минуту 03,971 секунды.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,521). Третье место занял партнер Норриса по команде Оскар Пиастри (+0,583). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал седьмой результат (+0,958).

Сессия прерывалась красными флагами по ходу второго сегмента из-за возгорания сухой травы вдоль трассы.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 29 июня, и начнется в 16.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Читайте также
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дмитрий Ушкачев

    Ни о чем, кроме плюса в стату для Ландо. Гонка всем сестрам выдаст по серьгам.

    28.06.2025

  • AndreyV

    Сюрприз от Феррари. Нарль завтра вполне на подиум может заехать, хотя второе вряд ли удержит

    28.06.2025

  • Millwall82

    крутой круг собрал. 1 и 3 место, круто. Завтра видимо дубль будет.

    28.06.2025

    • Норрис стал быстрейшим в третьей тренировке «Гран-при Австрии»

    Норрис — о победе в квалификации: «Хочу снова и снова доказывать себе то, что способен на многое»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости