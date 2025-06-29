Формула-1
29 июня, 17:35

Норрис одержал победу на «Гран-при Австрии», Пиастри — второй, Леклер — третий

Алина Савинова
Болиды Ландо Норрис и Оскара Пиастри.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место на «Гран-при Австрии».

25-летний британец выиграл третью гонку в сезоне, реализовав все три поула.

Вторым стал партнер Норриса по команде Оскар Пиастри, уступивший победителю 2,695 секунды. Тройку замкнул Шарль Леклер из «Феррари» (+19,820).

Старт гонки был отложен на 15 минут из-за возгорания болида пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса. На первом круге гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли врезался в четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл», и оба спортсмена сошли с дистанции. Второй пилот «Уильямс» Алекс Албон также не финишировал.

Пиастри продолжает лидировать в личном зачете с 216 очками, идущий на второй строчке Норрис сократил от него отставание до 15 баллов. Третья позиция у Ферстаппена (155).

Формула-1
Макларен
Феррари
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
  • Колобок Колобков

    Инвалид-колясочник Кими опять за своё ))) Это значит, что задели его за живое...А что живого то в нём осталось ?:face_with_monocle:

    30.06.2025

  • hottie

    Он им изначально сказал после заезда Норриса на пит-стоп, что на этих шинах никаких быстрых кругов не будет, что и получилось.

    29.06.2025

  • hottie

    Да нет там никаких кумиров. Просто хотелось, чтобы из лидирующей группы меньше вылетали, а больше борьбы было. Ладно там Мерсы откровенно не катились, но Макс мог бы побороться. А так минус 2 сразу и борьба была только между Маками, остальные трое ехали просто сами по себе.

    29.06.2025

  • Женек10

    только в итоге на второй пит стоп ушёл вслед за Ландо.

    29.06.2025

  • Колючий Пушистик

    Я уже честно говоря очень хочу увидеть уход Макса из РБ в любую из топ-3 команд. Заодно и станет ясно, насколько хороши напарники по сравнению с ним. Единственный плохой вариант - в Мерседес с Антонелли, потому что все сразу будут говорить, что этот вот новичок не айс, а так то все остальные круты.

    29.06.2025

  • Колючий Пушистик

    Мостик спросил Пиастри, что он предпочтет - заехать сразу и получить минус 1 от Норриса, или сделать дельту и получить минус 6. Он им четко сказал - дельту, то есть надеялся за счет более свежих шин в конце гонки достать Норриса. Что, кстати, пояти и вышло, просто Ландо был хорош сегодня.

    29.06.2025

  • Сон Морфей

    самовозка

    29.06.2025

  • Женек10

    все говно, один он красавчик. или может машина под нового превозмогателя строилась?!

    29.06.2025

  • FLEUR

    то что твой кумир слетел невиновен ни кто, а то что оскар ехал за ландо всегда с открытым крылом это норм? ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

    29.06.2025

  • VeryOldLazy

    Годится. Жаль, мальчонка совсем интригу прикончил...

    29.06.2025

  • Millwall82

    победный дубль. Ну и конечно, полностью уик-энд Норриса. P.S.: отрывы просто жесть уже, а еще и половины сезона не прошло (следующий Сильверстоун будет экватором).

    29.06.2025

    • Ферстаппен сошел с дистанции гонки в Австрии на первом круге

    AMuS: уход Ферстаппена из «Ред Булл» возможен при потере позиций в чемпионате

