Норрис одержал победу на «Гран-при Австрии», Пиастри — второй, Леклер — третий

Пилот «Макларен» Ландо Норрис занял первое место на «Гран-при Австрии».

25-летний британец выиграл третью гонку в сезоне, реализовав все три поула.

Вторым стал партнер Норриса по команде Оскар Пиастри, уступивший победителю 2,695 секунды. Тройку замкнул Шарль Леклер из «Феррари» (+19,820).

Старт гонки был отложен на 15 минут из-за возгорания болида пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса. На первом круге гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли врезался в четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл», и оба спортсмена сошли с дистанции. Второй пилот «Уильямс» Алекс Албон также не финишировал.

Пиастри продолжает лидировать в личном зачете с 216 очками, идущий на второй строчке Норрис сократил от него отставание до 15 баллов. Третья позиция у Ферстаппена (155).