Расселл стал лучшим в третьей практике на Гран-при Австралии, Хэмилтон и Леклер в тройке

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучшее время в третьей практике на первом этапе «Формулы-1» сезона-2026 в Австралии.

28-летний британец провел на трассе 23 круга, его лучшее время составило 1 минуту 19,053 секунды.

Второй результат у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона (+0,616 секунды; 22 круга), третий — у его партнера по команде Шарля Леклера (+0,774; 20).

Пилоты «Макларен» Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли четвертое и восьмое место в протоколе соответственно. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» расположился на шестой строчке.

Квалификация Гран-при Австралии начнется в 8.00 по московскому времени.

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