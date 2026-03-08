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Расселл одержал победу на первом этапе «Формулы-1» сезона-2026 в Австралии

Алина Савинова
Болид Джорджа Расселла.
Фото Reuters

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем первого этапа «Формулы-1» сезона-2026 в Австралии. 28-летний британец стартовал в гонке с поул-позиции.

Второе место занял партнер Расселла по команде Андреа Кими Антонелли, третье — пилот «Феррари» Шарль Леклер. В топ-6 также вошли Льюис Хэмилтон («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Гонщик «Макларен» Оскар Пиастри разбил болид на установочных кругах и не смог принять участие в гонке на домашнем для себя этапе.

Следующий этап «Формулы-1» сезона-2026 пройдет в Шанхае (Китай) с 13 по 15 марта.

Андреа Кими Антонелли, управляющий директор &laquo;Мерседеса&raquo; Хайвел Томас и&nbsp;Джордж Расселл.«Лучшего начала сезона не придумать». У «Мерседес» — дубль на Гран-при Австралии

Австралия

Чемпионат мира

1-й этап

«Гран-при Австралии»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 58 кругов
2. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — отставание 2,974
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 15,519
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 16.144
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,741
6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull Racing) — 54,617
7. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1 круг
8. Арвид Линдблад (Великобритания, Racing Bulls) — 1 круг
9. Габриэль Бортолето (Бразилия, Audi) — 1 круг
10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг
11. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1 круг
12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг
13. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1 круг
14. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 2 круга
15. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 2 круга
16. Серхио Перес (Мексика, Cadillac) — 3 круга
17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 15 кругов

Не финишировали: Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin), Валттери Боттас (Финляндия, Cadillac), Исак Хаджар (Франция, Red Bull Racing)

Личный зачет: 1. Джордж Расселл — 25. 2. Андреа Кими Антонелли — 18. 3. Шарль Леклер — 15. 4. Льюис Хэмилтон — 12. 5. Ландо Норрис — 10. 6. Макс Ферстаппен — 8. 7. Оливер Берман — 6. 8. Арвид Линдблад — 4. 9. Габриэль Бортолето — 2. 10. Пьер Гасли — 1. 11. Ленс Стролл — 0. 12. Эстебан Окон — 0. 13. Карлос Сайнс — 0. 14. Валттери Боттас — 0. 15. Серхио Перес — 0. 16. Фернандо Алонсо — 0. 17. Александр Албон — 0. 18. Лиам Лоусон — 0. 19. Франко Колапинто — 0. 20. Исак Хаджар — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 43. 2. Ferrari — 27. 3. McLaren — 10. 4. Red Bull Racing — 8. 5. Haas — 6. 6. Racing Bulls — 4. 7. Audi — 2. 8. Alpine — 1. 9. Aston Martin — 0. 10. Williams — 0. 11. Cadillac — 0

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Формула-1
Мерседес
Феррари
Андреа Кими Антонелли
Джордж Расселл
Шарль Леклер
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