«Гран-при Австралии» отменят, если подтвердятся случаи заражений коронавирусом среди персонала команд

Главный санитарный врач штата Виктория, Бретт Саттон, заявил о том, что этап «Формулы-1» в Австралии может быть отменен в случае, если подтвердятся случаи заражения коронавирусом среди сотрудников команд гоночной серии.

Ранее стало известно, что 4 члена персонала «Хааса» и 1 представитель «Макларена» изолированы из-за подозрения на заражение коронавирусом.

— Если результаты анализов у этих людей окажутся позитивными, то это значит, что нам нужно будет посадить на карантин всех, кто контактировал с ними, — цитирует News.com.au Саттона. — Если это будет мешать проведению «Гран-при Австралии», то так тому и быть, мы все равно примем это решение.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1».