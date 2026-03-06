Леклер показал лучший результат в первой практике Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер (Монако) с лучшим результатом завершил первую свободную практику этапа «Формулы-1» в сезоне-2026 — Гран-при Австралии.

28-летний Леклер показал результат 1 минута 20,267 секунды. Вторым стал его партнер по «Феррари» британец Льюис Хэмилтон (отставание — 0,469 секунды). Третий результат — у нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла» (+0,522).

Действущий чемпион британец Ландо Норрис из «Макларена» показал 19-й результат — его отставание составило 4,124 секунды.

Позднее 6 марта пройдет вторая практика. 7 марта запланированы третий тренировочный заезд и квалификация. Гонка в Мельбурне состоится 8 марта.

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