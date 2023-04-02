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Сегодня, 08:53

Гран-при Австралии Формулы-1 был остановлен после аварии Албона. Гонщик не пострадал

Виктория Кравченко
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Гонка Гран-при Австралии Формулы-1 остановлена красными флагами на девятом круге.

Решение прекратить гонку было принято после аварии пилота «Уильямса» Александера Албона на девятом круге. Гонщик не пострадал, но организатором нужно время для расчистки трассы от гравия и обломков.

Перед остановкой гонки на трассу выехала машина безопасности, и лидер гонки пилот «Мерседеса» Джордж Расселл совершил пит-стоп, из-за чего опустился на седьмое место.

Красные флаги дают возможность конкурентам британского пилота сменить шины без потери времени и мест. На данный момент в гонке лидирует Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена.

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