Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Гран-при Китая» перенесен из-за коронавируса

15:26
"Формула-1". Фото Reuters
"Формула-1". Фото Reuters
Теги:

Руководство «Формулы-1» выступило с заявлением о переносе «Гран-при Китая» из-за вспышки коронавируса, сообщается на официальном сайте организации. Гоночный уик-энд должен был состояться с 17 по 19 апреля. Возможные даты будут объвлены позже.

— «Гран-при Китая» всегда был очень важной частью календаря «Формулы-1», а болельщики всегда невероятны. Мы все с нетерпением как можно скорее ждем гонки в Китае, желаем всем в стране всего наилучшего в это трудное время», — отмечено в заявлении.

Гонка «Формулы-1» отменена впервые с 2011 года. Тогда этап в Бахрейне, запланированный на середину марта, не состоялся из-за волны протестов во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир