GQ представил список десяти самых богатых гонщиков в истории «Формулы-1»
Мужской журнал GQ (Gentlemen's Quarterly) опубликовал рейтинг самых богатых пилотов в истории «Формулы-1».
Самые богатые гонщики в истории «Формулы-1» по версии GQ:
1. Михаэль Шумахер — 889,6 миллиона долларов.
2. Льюис Хэмилтон — 422,6 миллиона долларов.
3. Фернандо Алонсо — 385,5 миллиона долларов.
4. Ники Лауда — 296,5 миллиона долларов.
5. Кими Райкконен — 270,6 миллиона долларов.
6. Дженсон Баттон — 222,4 миллиона долларов.
7. Себастьян Феттель — 207,6 миллиона долларов.
8. Марио Андретти — 192,7 миллиона долларов.
9. Эдди Ирвайн — 177,9 миллиона долларов.
10. Ален Прост — 148,2 миллиона долларов.
В этом списке учитывались все совокупные доходы действующих и бывших пилотов «Формулы-1».
Шумахер является 7-кратным чемпионом «Формулы-1».
Источник: GQ Sports
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