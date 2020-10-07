GPBlog: «Альфа Ромео» объявит о контракте с Миком Шумахером в пятницу

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» объявит о заключении контракта с гонщиком Миком Шумахером на сезон-2021 в пятницу, сообщает GPBlog.

По информации источника, 21-летний сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера займет место Антонио Джовинацци, а его партнером по команде будет ветеран Кими Райкконен. Сообщается, что немец и финн заключат контракты на один год.

Мик Шумахер возглавляет личный зачет «Формулы-2» за 4 гонки до конца сезона-2020.