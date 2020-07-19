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Гонщики не успели преклонить колено перед «Гран-при Венгрии». Начался гимн

16:15
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Пилоты «Формулы-1» не успели провести акцию с преклонением колена перед стартом «Гран-при Венгрии», сообщает BBC.

На первых двух этапах сезона-2020 некоторые пилоты вставали на одно колено в знак борьбы с расизмом. Спортсмены делали это за 15 минут до старта.

Аналогичная акция планировалась и в Будапеште. Пилоты начали собираться за несколько минут до старта «Гран-при».

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон первым преклонил колено; после него вставать на колено начали и остальные пилоты.

Но тут началось исполнение гимна Венгрии. Когда зазвучала музыка, все гонщики встали на ноги, чтобы не демонстрировать неуважение стране, в которой проходит «Гран-при».

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