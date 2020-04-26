Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Гонщики Формулы-1 призывают Феттеля завести страницу в Instagram

04:40
Теги:

Пилот «АльфаТаури» Пьер Гасли поделился мнением о гонщике «Феррари» Себастьяне Феттеле. Француз обратил внимание на то, что немец не представлен в социальных сетях.

— Все гонщики «Формулы-1» ведут соцсети. — цитирует Гасли Racer. — Исключение — Феттель. Мы активно убеждаем завести его страницу в Instagram. В наше время это ненормально, когда человека нет в социальных сетях.

Феттель — четырехкратный чемпион в составе «Ред Булл».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир