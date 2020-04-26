Гонщики Формулы-1 призывают Феттеля завести страницу в Instagram

Пилот «АльфаТаури» Пьер Гасли поделился мнением о гонщике «Феррари» Себастьяне Феттеле. Француз обратил внимание на то, что немец не представлен в социальных сетях.

— Все гонщики «Формулы-1» ведут соцсети. — цитирует Гасли Racer. — Исключение — Феттель. Мы активно убеждаем завести его страницу в Instagram. В наше время это ненормально, когда человека нет в социальных сетях.

Феттель — четырехкратный чемпион в составе «Ред Булл».