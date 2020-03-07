Гонщикам разрешили менять раскраску шлемов перед каждым этапом «Формулы-1»

В предстоящем сезоне «Формулы-1» пилотам разрешат менять раскраску шлемов между гонками, сообщает GP Today. Такое решение приняла ФИА, учитывая неприятную ситуацию с гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом в прошлом году, когда ему запретили использовать специальную раскраску шлема к «Гран-при России». Ранее менять раскраску можно было один раз в сезон по особому случаю.

С нынешнего года изменять раскраску шлема гонщики могут перед каждым этапом.