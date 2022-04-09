Гонщика «Уильямс» Албона исключили из протокола квалификации «Гран-при Австралии»

Пилота «Уильямса» Александра Албона исключили из протокола квалификации «Гран-при Австралии», сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.

При проверке болида гонщика после квалификации было обнаружено, что в топливном баке находится лишь 0,33 литра горючего, в то время как правила требуют наличие как минимум 1 литра горючего и дополнительных 0,15 литра для возвращения в боксы.

В соответствии с регламентом «Формулы-1», результат Албона был аннулирован. При этом стюарды допустили пилота до старта. Албон занял 16-е место в квалификации, но должен был стартовать с 19-й строчки из-за штрафа за столкновение с Лэнсом Строллом на «Гран-при Саудовской Аравии». Теперь пилот займет последнее, 20-е место на стартовой решетке.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля, начало — в 8.00 (мск).