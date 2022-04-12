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Сегодня, 11:33

Ферстаппен: «Впереди еще 20 гонок в сезоне, но мне, похоже, нужно 45, чтобы побороться за чемпионство»

Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен считает низкими свои шансы на второе чемпионство подряд
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих шансах на борьбу за чемпионский титул в сезоне-2022.

«Конечно, сезон длинный, осталось еще 20 гонок, но в данный момент мне, наверное, нужно 45 этапов, чтобы получить шанс на чемпионство. Я слишком сильно отстал в чемпионате. Нужно, чтобы болид стал быстрее и надежнее. Сейчас у меня нет никаких мыслей о титуле.
Машина просто недостаточно хороша, это касается и надежности, и баланса. Я удивлен, мы не нашли правильный путь. Непохоже, что есть быстрое решение, так что придется много поработать. «Феррари» сейчас намного лучше нас во многих аспектах», — приводит AD слова Ферстаппена.

После трех гонок сезона-2022 Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1» с 25 очками. Действующий чемпион уступает лидирующему Шарлю Леклеру из «Феррари» 46 очков.

Источник: https://www.ad.nl/formule-1/max-verstappen-gelooft-al-niet-meer-in-nieuwe-titel-ik-heb-45-races-nodig-om-nog-kans-te-maken~ae030c2f/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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