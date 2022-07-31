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Сегодня, 18:14

Макс Ферстаппен: «У нас была просто отличная стратегия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Венгрии».

Пилот из Нидерландов стартовал в гонке с 10-го места, но финишировал первым.

«Поначалу я надеялся, что смогу подобраться к попаданию на подиум, но условия на трассе были очень непростые. Однако у нас была просто отличная стратегия.

Мы быстро реагировали на изменение ситуации и всегда проводили пит-стопы в нужное время. Мне кажется, нам удавалось очень здорово проезжать круги возвращения на трассе, и в итоге мы выиграли гонку — даже несмотря на разворот на 360 градусов. Просто безумная гонка, и конечно я рад тому, что мы выиграли», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места
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