Гонщик Никита Мазепин назвал пилота «Формулы-1», которого считает своим примером

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал, кого из гонщиков «Ф-1» он считает своим примером. По его мнению, это Льюис Хэмилтон — гонщик «Мерседеса» и действующий чемпион мира.

«Кого могу назвать примером? Побороться, наверное, пока ни с кем не могу, — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ». — Нужно оставаться реалистом, не думаю, что есть много машин, с которыми получится у нас побороться. Машина будет выступать пока не очень. Если выделять отдельного гонщика, то хочу выделить Льюиса (Хэмилтона — Прим. «СЭ»). Он сумел создать вокруг себя намного больше, чем круги и гонки».

21-летний россиянин подписал контракт с «Хаасом» перед началом сезона.