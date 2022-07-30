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Сегодня, 18:01

Расселл выиграл квалификацию на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен стал 10-м из-за проблем с двигателем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джордж Расселл.
Фото Reuters

Гонщик Джордж Расселл («Мерседес») выиграл квалификацию в рамках «Гран-при Венгрии».

Пилот проехал круг за 1 минуту и 17,377 секунды. Британец впервые в карьере завоевал поул-позицию в «Формуле-1».

Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари» (отставание — +0,044 секунды), на третьей строчке — партнер Сайнса по команде, Шарль Леклер (+0,190).

Лидер личного зачета «Формулы-1» Макс Ферстаппен занял 10-ю строчку. В конце третьего сегмента квалификации у нидерландца возникли проблемы с двигателем, пилот не смог проехать быстрый круг на уровне конкурентов.

Результаты квалификации «Гран-при Венгрии». Фото «Формулы-1»
Результаты квалификации «Гран-при Венгрии».
«Формулы-1»

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
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