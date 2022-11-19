Хэмилтон раскритиковал машину «Мерседеса»: «С нетерпением жду, когда мне в последний раз придется пилотировать эту штуку»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своих чувствах к болиду 2022 года.

«Нужна более эффективная машина в 2023 году. Вполне уверен, что у нового болида не будет этих характеристик.

С нетерпением жду, когда закончится день, когда мне в последний раз придется пилотировать эту штуку. И я не планирую когда-либо снова садиться за ее руль. Машина не станет одной из тех, которые я запрошу себе по контракту», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Семикратный чемпион мира прервал рекордную серию в «Формуле-1» — с 2007 по 2021 год (всю свою карьеру) он хотя бы один раз за сезон становился обладателем поул-позиции.