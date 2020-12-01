Гонщик Мазепин рассказал о трудностях выбора номера в «Формуле-1»

Российский пилот Никита Мазепин, который со следующего сезона будет выступать за команду «Хаас», признался, что ему непросто выбрать номер.

«Я родился в 1999 году и старался использовать номер 99 на всех этапах карьеры, когда это было возможно, — цитирует Мазепина F1 News. — Я хотел бы получить этот номер, но понимаю, что это невозможно, поскольку под ним выступает Антонио Джовинацци. Поэтому в ближайшее время подумаю над возможными вариантами».

Ранее стало известно, что 21-летний россиянин заключил многолетнее соглашение с командой. Сейчас Мазепин выступает в «Формуле-2». В составе команды Hitech Grand Prix он выиграл одну гонке и занимает третье место в чемпионате. Пилот сказал, что мечтал стать пилотом команды «Формулы-1».

Дмитрий Мазепин, отец гонщика, признался, что рад за сына, который 15 лет шел к своей мечте.