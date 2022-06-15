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Риккьярдо о тряске в новых болидах «Формулы-1»: «Как будто ты — баскетбольный мяч, которым стучит Стефен Карри»

Гонщик «Макларен» Риккьярдо рассказал об ощущениях от тряски в болиде «Формулы-1»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо рассказал о своих ощущениях от тряски в болиде в сезоне-2022.

«Даже не представляю, каково остальным, потому что в Баку было очень тяжело. Это просто больно. Такое чувство, будто ты — баскетбольный мяч, которым стучит о паркет Стефен Карри (разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт» — прим. «СЭ»).
Это ненормально, думаю, нужно как-то решать эту проблему. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» серьезно пострадали. Если их ощущения еще хуже, чем у меня — а это, скорее всего, так — то я даже не могу вообразить, насколько им плохо. Когда твой позвоночник сжимается, ты чувствуешь боль, его в каком-то смысле сдавливает. Когда вылезаешь из болида, чувствуешь шок, как будто бы это резкая боль. Я не преувеличиваю. Не думаю, что такая тряска хорошо влияет на позвоночник и на мозг в долгосрочной перспективе. Не хочется просто терпеть, если у нас могут быть последствия от этого в будущем», — приводит The Race слова Риккьярдо.

На минувшем «Гран-при Азербайджана» Риккьярдо занял восьмое место. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 17 по 19 июня.

Источник: https://the-race.com/formula-1/rattled-ricciardo-backs-up-validity-of-russells-fia-lobbying/
Формула-1
БК Голден Стэйт Уорриорз
Макларен
Даниэль Риккардо
Стефен Карри
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