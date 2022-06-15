Пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо рассказал о своих ощущениях от тряски в болиде в сезоне-2022.

«Даже не представляю, каково остальным, потому что в Баку было очень тяжело. Это просто больно. Такое чувство, будто ты — баскетбольный мяч, которым стучит о паркет Стефен Карри (разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт» — прим. «СЭ»).

Это ненормально, думаю, нужно как-то решать эту проблему. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» серьезно пострадали. Если их ощущения еще хуже, чем у меня — а это, скорее всего, так — то я даже не могу вообразить, насколько им плохо. Когда твой позвоночник сжимается, ты чувствуешь боль, его в каком-то смысле сдавливает. Когда вылезаешь из болида, чувствуешь шок, как будто бы это резкая боль. Я не преувеличиваю. Не думаю, что такая тряска хорошо влияет на позвоночник и на мозг в долгосрочной перспективе. Не хочется просто терпеть, если у нас могут быть последствия от этого в будущем», — приводит The Race слова Риккьярдо.

На минувшем «Гран-при Азербайджана» Риккьярдо занял восьмое место. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 17 по 19 июня.